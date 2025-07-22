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Главная Киев В аварийном состоянии — какие наиболее опасные мосты Киева

В аварийном состоянии — какие наиболее опасные мосты Киева

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:44
Какие наиболее опасные мосты Киева - данные Беспалова
Мост Патона и вид на правый берег Киева. Фото: Flickr / Neel Shakilov

В Киеве ряд мостов находится в аварийном состоянии. Уже в ближайшее время ситуация может обостриться до критического уровня.

Об этом сообщил преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов в интервью "РБК-Украина".

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Какие наиболее опасные мосты Киева

Эксперты отмечают, что мост Патона официально признан аварийным. По результатам инженерных обследований, его эксплуатация недопустима, а капитальный ремонт фактически предполагает полное восстановление или даже возведение нового объекта. Вместе с тем за все эти годы не было принято никаких реальных мер — даже проектная документация до сих пор не разработана.

"Чтобы найти полмиллиарда долларов на ремонт, надо начать с документации. Но даже этого не сделал 'Укравтодор'", — отмечает Беспалов.

Кроме моста Патона, в аварийном состоянии находится и мост Метро. Оба сооружения уже давно превысили свой проектный срок эксплуатации. Как отмечает эксперт Беспалов, ключевая инфраструктура столицы возводилась еще в 1970-х годах, то есть более полувека назад.

Северный мост, соединяющий центр Киева с Троещиной, сейчас находится в ограниченно работоспособном состоянии — на четвертом уровне по классификации. Однако, по словам специалистов, он может стремительно перейти на пятый уровень — полную непригодность к эксплуатации. Сейчас на мосту проводят только средний ремонт, который не способен устранить основные конструктивные проблемы.

"Если не начать ремонт, мосты могут просто упасть", — предупреждает специалист.

Он отмечает, что страна стоит перед выбором: "или мостопад, или немедленное строительство и реконструкция".

Беспалов также обратил внимание на неэффективные решения предыдущей власти. В частности, он напомнил, что реконструкцию транспортной развязки перед мостом Патона перед подготовкой к "Евро-2012" якобы придумывал лично тогдашний премьер Николай Азаров - и делал это, фактически, "на глаз", без надлежащих расчетов и проектирования.

"К сожалению, у нас часто одобряют абсурдные решения только потому, что это сказал руководитель", — подытожил эксперт.

Напомним, что запланированное частичное ограничение движения по мосту Метро в Киеве пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Проведение ремонтных работ отложили до улучшения погоды.

Кроме того, в селе Лебедевка, что на Вышгородщине Киевской области, временно приостановили движение из-за аварийного моста. Вместо этого для транспорта открыли объезд через специально обустроенную временную переправу.

Киев мост авария опасность столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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