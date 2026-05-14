В Бородянке школу искусств назовут именем убитого РФ Макса Левина

Украинский фотокорреспондент Макс Левин. Фото: Yan Dobronosov/Facebook

В Бородянке продолжается строительство новой детской школы искусств, которая будет носить имя фотокорреспондента Макса Левина, убитого российскими войсками. Заведение возводят в рамках проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших из-за российской агрессии. Школастанет современным образовательным пространством для сотен детей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Департамент регионального развития Киевской ОВА.

Строительство школы искусств в Бородянке. Фото: Департамент регионального развития Киевской ОВА

В Бородянке строят школу искусств имени Макса Левина

В Бородянке Киевской области на улице Центральной, 230 продолжается строительство детской школы искусств имени Макса Левина. Проект реализуется в рамках экспериментальной программы восстановления громад, пострадавших в результате полномасштабной войны.

Новое здание будет иметь три этажа и площадь более 2,7 тыс. м² и рассчитано на 330 учеников. Пространство проектируют с учетом требований безопасности, инклюзивности и современной функциональности.

Школа искусств имени Макса Левина в Бородянке. Фото: Департамент регионального развития Киевской ОВА

В школе предусмотрены актовый зал со сценой, студия звукозаписи, классы для индивидуальных и групповых занятий, хореографический зал, а также помещения для изобразительного и прикладного искусства. Отдельно обустраивают укрытие двойного назначения с противорадиационной защитой, рассчитанное на 188 человек.

Сейчас на объекте уже возведен монолитный каркас, выполнена кирпичная кладка и установлены металлоконструкции сцены и концертного зала. Параллельно продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, кровли, фасадных систем и окон, а также обустройство эвакуационного тоннеля и гидроизоляции.

Напомним, что украинский фоторепортер и документалист Макс Левин погиб в марте 2022 года во время выполнения профессиональных обязанностей. Его тело нашли 1 апреля 2022 года вблизи села Гута-Межигорская Киевской области. По данным расследования, Макс Левин был убит российскими военными двумя выстрелами.

Скриншот сообщения Департамента регионального развития Киевской ОВА/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Бородянке капитальный ремонт лицея, поврежденного российскими обстрелами, завершился с финансовыми нарушениями. По данным следствия, убытки составляют более 4 миллионов гривен. Бывшей чиновнице Киевской ОВА сообщили о подозрении в связи с этими фактами.

Новини.LIVE также сообщали, что в Бородянке во время восстановления громады обнаружили финансовые нарушения на около 20 млн грн. По данным Госаудитслужбы, часть средств была потеряна из-за завышенных расходов и отсутствия части работ, в частности установки окон.