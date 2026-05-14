Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Бородянке школу искусств назовут именем убитого РФ Макса Левина

В Бородянке школу искусств назовут именем убитого РФ Макса Левина

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 19:04
В Бородянке школу искусств назовут именем убитого РФ Макса Левина
Украинский фотокорреспондент Макс Левин. Фото: Yan Dobronosov/Facebook

В Бородянке продолжается строительство новой детской школы искусств, которая будет носить имя фотокорреспондента Макса Левина, убитого российскими войсками. Заведение возводят в рамках проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших из-за российской агрессии. Школастанет современным образовательным пространством для сотен детей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Департамент регионального развития Киевской ОВА.

У Бородянці будують школу мистецтв імені Макса Левіна
Строительство школы искусств в Бородянке. Фото: Департамент регионального развития Киевской ОВА

В Бородянке строят школу искусств имени Макса Левина

В Бородянке Киевской области на улице Центральной, 230 продолжается строительство детской школы искусств имени Макса Левина. Проект реализуется в рамках экспериментальной программы восстановления громад, пострадавших в результате полномасштабной войны.

Новое здание будет иметь три этажа и площадь более 2,7 тыс. м² и рассчитано на 330 учеников. Пространство проектируют с учетом требований безопасности, инклюзивности и современной функциональности.

У Бородянці відкриють школу мистецтв імені Левіна
Школа искусств имени Макса Левина в Бородянке. Фото: Департамент регионального развития Киевской ОВА

В школе предусмотрены актовый зал со сценой, студия звукозаписи, классы для индивидуальных и групповых занятий, хореографический зал, а также помещения для изобразительного и прикладного искусства. Отдельно обустраивают укрытие двойного назначения с противорадиационной защитой, рассчитанное на 188 человек.

Читайте также:

Сейчас на объекте уже возведен монолитный каркас, выполнена кирпичная кладка и установлены металлоконструкции сцены и концертного зала. Параллельно продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, кровли, фасадных систем и окон, а также обустройство эвакуационного тоннеля и гидроизоляции.

Напомним, что украинский фоторепортер и документалист Макс Левин погиб в марте 2022 года во время выполнения профессиональных обязанностей. Его тело нашли 1 апреля 2022 года вблизи села Гута-Межигорская Киевской области. По данным расследования, Макс Левин был убит российскими военными двумя выстрелами.

null
Скриншот сообщения Департамента регионального развития Киевской ОВА/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Бородянке капитальный ремонт лицея, поврежденного российскими обстрелами, завершился с финансовыми нарушениями. По данным следствия, убытки составляют более 4 миллионов гривен. Бывшей чиновнице Киевской ОВА сообщили о подозрении в связи с этими фактами.

Новини.LIVE также сообщали, что в Бородянке во время восстановления громады обнаружили финансовые нарушения на около 20 млн грн. По данным Госаудитслужбы, часть средств была потеряна из-за завышенных расходов и отсутствия части работ, в частности установки окон.

Киевская область Бородянка школа
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации