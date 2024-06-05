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Лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом — экс-чиновнику Киевской ОВА объявили подозрение

5 июня 2024 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Бородянке отремонтировали лицей с убытком в более чем 4 миллиона гривен
Строители. Фото иллюстративное: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Бородянке Киевской области отремонтировали поврежденный в результате российских атак лицей с убытком более чем в 4 миллиона гривен. Вследствие этого бывшему чиновнику Киевской областной военной администрации объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 5 июня.

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Ремонт лицея с убытком

Правоохранители установили, что в мае 2022 после деоккупации Киевской области частным предприятием осуществлялся капитальный ремонт учебных корпусов и общежития аграрного лицея.

Поврежденный лицей в Бородянке в результате российских обстрелов
Лицей в Бородянке после российских атак. Фото: t.me/gunpKyiv

"Ответственным лицом по смете на объекте была определена начальница одного из отделов Киевской ОВА. Впрочем нарушитель, вопреки своим должностным обязанностям, при составлении договора подряда не осуществила анализ цен на стоимость металлопластиковых оконных и дверных блоков и согласовала ожидаемую цену договора, предложенную подрядчиком", — говорится в сообщении.

Лицей в Бородянке Киевской области после российских атак
Лицей в Бородянке после российских атак. Фото: t.me/gunpKyiv

Стоимость работ была необоснованно завышена на сумму более 4 миллионов гривен. Экс-чиновнику сообщили подозрение в служебной халатности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Лицей в Бородянке после российских атак
Лицей в Бородянке после российских атак. Фото: t.me/gunpKyiv

Полицейские устанавливают причастность других лиц к совершению данного преступления.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в вымогательстве взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.

Также ранее Госбюро расследований провело обыски у заместителя главы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.

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деньги
Бородянка
Киевская область

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