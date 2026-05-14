У Бородянці школу мистецтв назвуть іменем вбитого РФ Макса Левіна

Український фотокореспондент Макс Левін. Фото: Yan Dobronosov/Facebook

У Бородянці триває будівництво нової дитячої школи мистецтв, яка матиме ім’я фотокореспондента Макса Левіна, вбитого російськими військами. Заклад зводять у межах проєкту відновлення населених пунктів, що постраждали через російську агресію. Школа стане сучасним освітнім простором для сотень дітей.

Департамент регіонального розвитку Київської ОВА.

Будівництво школи мистецтв у Бородянці. Фото: Департамент регіонального розвитку Київської ОВА

У Бородянці будують школу мистецтв імені Макса Левіна

У Бородянці Київської області на вулиці Центральній, 230 триває будівництво дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна. Проєкт реалізується в межах експериментальної програми відновлення громад, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Нова будівля матиме три поверхи та площу понад 2,7 тис. м² і розрахована на 330 учнів. Простір проєктують з урахуванням вимог безпеки, інклюзивності та сучасної функціональності.

Школа мистецтв імені Макса Левіна у Бородянці. Фото: Департамент регіонального розвитку Київської ОВА

У школі передбачені актова зала зі сценою, студія звукозапису, класи для індивідуальних і групових занять, хореографічний зал, а також приміщення для образотворчого та прикладного мистецтва. Окремо облаштовують укриття подвійного призначення з протирадіаційним захистом, розраховане на 188 осіб.

Наразі на об’єкті вже зведено монолітний каркас, виконано цегляну кладку та встановлено металоконструкції сцени й концертної зали. Паралельно тривають роботи з монтажу інженерних мереж, покрівлі, фасадних систем і вікон, а також облаштування евакуаційного тунелю та гідроізоляції.

Нагадаємо, що український фоторепортер та документаліст Макс Левін загинув у березні 2022 року під час виконання професійних обов'язків. Його тіло знайшли 1 квітня 2022 року поблизу села Гута-Межигірська на Київщині. За даними розслідування, Макс Левін був убитий російськими військовими двома пострілами.

Скриншот повідомлення Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Бородянці капітальний ремонт ліцею, пошкодженого російськими обстрілами, завершився із фінансовими порушеннями. За даними слідства, збитки становлять понад 4 мільйони гривень. Колишній посадовиці Київської ОВА повідомили про підозру у зв’язку з цими фактами.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Бородянці під час відновлення громади виявили фінансові порушення на близько 20 млн грн. За даними Держаудитслужби, частина коштів була втрачена через завищені витрати та відсутність частини робіт, зокрема встановлення вікон.