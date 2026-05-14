Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Бородянці школу мистецтв назвуть іменем вбитого РФ Макса Левіна

У Бородянці школу мистецтв назвуть іменем вбитого РФ Макса Левіна

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 19:04
У Бородянці школу мистецтв назвуть іменем вбитого РФ Макса Левіна
Український фотокореспондент Макс Левін. Фото: Yan Dobronosov/Facebook

У Бородянці триває будівництво нової дитячої школи мистецтв, яка матиме ім’я фотокореспондента Макса Левіна, вбитого російськими військами. Заклад зводять у межах проєкту відновлення населених пунктів, що постраждали через російську агресію. Школа стане сучасним освітнім простором для сотень дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Департамент регіонального розвитку Київської ОВА.

У Бородянці будують школу мистецтв імені Макса Левіна
Будівництво школи мистецтв у Бородянці. Фото: Департамент регіонального розвитку Київської ОВА

У Бородянці будують школу мистецтв імені Макса Левіна

У Бородянці Київської області на вулиці Центральній, 230 триває будівництво дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна. Проєкт реалізується в межах експериментальної програми відновлення громад, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Нова будівля матиме три поверхи та площу понад 2,7 тис. м² і розрахована на 330 учнів. Простір проєктують з урахуванням вимог безпеки, інклюзивності та сучасної функціональності.

У Бородянці відкриють школу мистецтв імені Левіна
Школа мистецтв імені Макса Левіна у Бородянці. Фото: Департамент регіонального розвитку Київської ОВА

У школі передбачені актова зала зі сценою, студія звукозапису, класи для індивідуальних і групових занять, хореографічний зал, а також приміщення для образотворчого та прикладного мистецтва. Окремо облаштовують укриття подвійного призначення з протирадіаційним захистом, розраховане на 188 осіб.

Читайте також:

Наразі на об’єкті вже зведено монолітний каркас, виконано цегляну кладку та встановлено металоконструкції сцени й концертної зали. Паралельно тривають роботи з монтажу інженерних мереж, покрівлі, фасадних систем і вікон, а також облаштування евакуаційного тунелю та гідроізоляції.

Нагадаємо, що український фоторепортер та документаліст Макс Левін загинув у березні 2022 року під час виконання професійних обов'язків. Його тіло знайшли 1 квітня 2022 року поблизу села Гута-Межигірська на Київщині. За даними розслідування, Макс Левін був убитий російськими військовими двома пострілами.

null
Скриншот повідомлення Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Бородянці капітальний ремонт ліцею, пошкодженого російськими обстрілами, завершився із фінансовими порушеннями. За даними слідства, збитки становлять понад 4 мільйони гривень. Колишній посадовиці Київської ОВА повідомили про підозру у зв’язку з цими фактами.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Бородянці під час відновлення громади виявили фінансові порушення на близько 20 млн грн. За даними Держаудитслужби, частина коштів була втрачена через завищені витрати та відсутність частини робіт, зокрема встановлення вікон.

Київська область Бородянка школа
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації