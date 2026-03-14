В ОВА назвали причину взрывов на Киевщине

Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, ночью в субботу, 14 марта. В регионе продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Реклама

По состоянию на 03:38, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА в Черкасской области, в районе Лысянки, двигались в сторону Киевской области.

В 04:07 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

