В Соломенском районе в дом ударила ракета X-101 в доме

Разбор завалов дома. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время массированной воздушной атаки, которую враг совершил в ночь на 17 июня, в жилой дом в Киеве попала российская крылатая ракета типа Х-101. В результате попадания там обвалилась полностью конструкция подъезда дома до самого подвала.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

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По его словам, общее количество воздушных целей, которые выпустил враг той ночью, достигло 440 единиц. Из них около 280 составляли ударные беспилотники типа Shahed.

Игнат отметил, что "Шахеды" атаковали Киев с разных направлений, в частности с русла Днепра, а также с востока и запада, что значительно усложнило работу противовоздушной обороны.

Кроме того, Россия запустила на столицу 16 ракет типа X-101. Одну из них не удалось ликвидировать силам ПВО.

"Было выпущено 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 сбито, одна попала в жилой дом", — сообщил Игнат.

Игнат также отметил, что такая тактика, в частности, интенсивная атака различными воздушными целями является сознательным способом врага истощить систему ПВО и пробить оборону для поражения важных целей, в частности гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ракетах нашли кассетные боеприпасы, что указывает на намерения российских войск устроить как можно больше разрушений и жертв среди гражданских.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ назвали точное количество дронов и ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 17 июня.

Добавим, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что по девятиэтажке в Соломенском районе попала баллистическая ракета. Впоследствии он уточнил, что в дом таки попала крылатая ракета в районе четвертого этажа.

Военный эксперт предположил, что Россия применяет новые тактики ударов по Украине, чтобы выследить и истощить силы ПВО.