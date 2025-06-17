Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В дом в Киеве попала не баллистика, а ракета Х-101

В дом в Киеве попала не баллистика, а ракета Х-101

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 14:25
В Соломенском районе в дом ударила ракета X-101 в доме
Разбор завалов дома. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Россия массированно атаковала Киев

Во время массированной воздушной атаки, которую враг совершил в ночь на 17 июня, в жилой дом в Киеве попала российская крылатая ракета типа Х-101. В результате попадания там обвалилась полностью конструкция подъезда дома до самого подвала.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Россия массированно атаковала Киев

По его словам, общее количество воздушных целей, которые выпустил враг той ночью, достигло 440 единиц. Из них около 280 составляли ударные беспилотники типа Shahed.

Игнат отметил, что "Шахеды" атаковали Киев с разных направлений, в частности с русла Днепра, а также с востока и запада, что значительно усложнило работу противовоздушной обороны.

Кроме того, Россия запустила на столицу 16 ракет типа X-101. Одну из них не удалось ликвидировать силам ПВО.

"Было выпущено 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 сбито, одна попала в жилой дом", — сообщил Игнат.

Игнат также отметил, что такая тактика, в частности, интенсивная атака различными воздушными целями является сознательным способом врага истощить систему ПВО и пробить оборону для поражения важных целей, в частности гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ракетах нашли кассетные боеприпасы, что указывает на намерения российских войск устроить как можно больше разрушений и жертв среди гражданских.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ назвали точное количество дронов и ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 17 июня.

Добавим, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что по девятиэтажке в Соломенском районе попала баллистическая ракета. Впоследствии он уточнил, что в дом таки попала крылатая ракета в районе четвертого этажа.

Военный эксперт предположил, что Россия применяет новые тактики ударов по Украине, чтобы выследить и истощить силы ПВО.

Киев обстрелы ракета Россия ракетный удар Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации