Масована атака на Київ — військовий експерт пояснив особливість російського удару

Обвал будинку в Солом'янському районі внаслідок влучання ракети в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий експерт Сергій Грабський проаналізував характер останньої масованої атаки на Київ, наголосивши на її багаторівневості та цілеспрямованому терористичному характері. За його словами, ворог застосував одразу кілька хвиль атак. Це вказує, що атака була комбінованою і її добре спланувало російське військове керівництво.

Про це Сергій Грабський висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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Сергій Грабський зауважив, що одна з особливостей цієї атаки — її розосередженість. Якщо раніше удари концентрувалися в одній точці, цього разу було завдано ударів по кількох районах столиці.

Це, на думку експерта, свідчить про наявність щонайменше двох завдань у ворога: знищення, як вважають у Москві, українських військових об’єктів, а також удари по цивільній інфраструктурі з метою терору мирного населення.

"Тобто, з погляду росіян, ця атака мала дві задачі. Винищення, як вони рахують, військового потенціалу і терор місцевого населення. Тобто примушення до капітуляції", — сказав військовий експерт.

Він також зазначив, що атака була реалізована з використанням дронів у традиційний спосіб — спочатку для виявлення і виснаження систем ППО, а потім у комбінації з ракетами для дезорієнтації та розтягування ресурсів оборони. Саме така тактика дозволяє ворогу намагатися проривати захист і завдавати ударів по більшій кількості цілей.

Крім того, за словами експерта, ворожа стратегія включала не лише одномоментну атаку, а й розтягування її у часі, тобто Росія хотіла якомога довше атакувати Київ.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав боєприпаси з ракети, яка впала у районі Нивок з касетними запчастинами.

Тим часом в Солом'янському районі триває розбір завалів будинку, в який влучила ракета. В МВС показали кадри з висоти пташиного польоту.

За останніми даними, в Києві загинуло 15 людей. У столиці оголосили 18 червня Днем жалоби.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці атак Росії по Києву і показав наслідки.