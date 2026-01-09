У Києві після обстрілу зникло водопостачання — коли планують відновити

У частині Києва немає водопостачання — коли планують відновити
У частині Києва знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури внаслідок російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині.
Про це повідомила пресслужба Київводоканалу у Facebook.
Відсутнє водопостачання в Києві 9 січня
Наразі фахівці "Київводоканалу" разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електрики та нормального режиму роботи водопостачання.
У Києві зливатимуть воду з внутрішньобудинкових систем
Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кученко повідомив, що у багатьох районах столиці комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
"Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення", — додав він.
Коли відновлять постачання води
Очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов розповів, що у районі планують відновити постачання холодної води упродовж дня.
"Розпочато відновлення теплопостачання в районі об’єктів, які отримують тепло від "Єврореконструкції". Усі комунальні служби та постачальники послуг працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити нормальну життєдіяльність району", — наголосив він.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав містям тимчасово виїхати з міста через відсутність тепла та води.
Відомо, що окупанти у ніч проти 9 січня вбили в Києві чотирьох людей, серед яких 56-річний медик.
