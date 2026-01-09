У Києві після обстрілу зникло водопостачання — коли планують відновити

Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У частині Києва знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури внаслідок російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу у Facebook.

Відсутнє водопостачання в Києві 9 січня

Наразі фахівці "Київводоканалу" разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електрики та нормального режиму роботи водопостачання.

Допис "Київводоканалу". Фото: скриншот

У Києві зливатимуть воду з внутрішньобудинкових систем

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кученко повідомив, що у багатьох районах столиці комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

"Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення", — додав він.

Допис Кучеренка. Фото: скриншот

Коли відновлять постачання води

Очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов розповів, що у районі планують відновити постачання холодної води упродовж дня.

"Розпочато відновлення теплопостачання в районі об’єктів, які отримують тепло від "Єврореконструкції". Усі комунальні служби та постачальники послуг працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити нормальну життєдіяльність району", — наголосив він.

Допис Ковтунова. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав містям тимчасово виїхати з міста через відсутність тепла та води.

Відомо, що окупанти у ніч проти 9 січня вбили в Києві чотирьох людей, серед яких 56-річний медик.