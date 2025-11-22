В Чернобыле заметили редких лошадей — фото

Лошади в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали редких лошадей Пржевальского. Объективы камер зафиксировали ночную прогулку животных.

Соответствующие кадры опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Редкие лошади, которых зафиксировали в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

В Чернобыле зафиксировали редких лошадей — что известно

Итак, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали уникальные кадры из фотоловушек. Объективы камер зафиксировали ночную прогулку лошадей Пржевальского — единственного вида диких лошадей, сохранившегося в природе.

Работники заповедника отмечают, что даже в темноте жизнь в Чернобыльском заповеднике не останавливается.

"Даже в темноте безлюдной ночи жизнь в Чернобыльском заповеднике не замирает. Для лошадей Пржевальского ночь — не помеха, а еще одна возможность почувствовать свободу там, где природа получила шанс на возрождение", — объясняют сотрудники заповедника.

Лошади Пржевальского отдыхают возле ЛЭП на территории Чернобыльского заповедника. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Лошади Пржевальского в Чернобыле — что известно

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике популяция лошадей Пржевальского продолжает расти. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, их насчитывается не менее 120 (вероятно больше) на момент 2025 года.

Наглядные наблюдения подтверждают успешную адаптацию животных. Лошади находят отдых даже возле мощных линий электропередач, а также в заброшенных сооружениях — ученые зафиксировали их пребывание в полуразрушенных зданиях.

В 2025 году ученые впервые зафиксировали гибридные особи — сочетание лошадей Пржевальского с домашними кобылами. Ученые предупреждают, что гибридизация угрожает генетической чистоте вида.

