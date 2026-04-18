У Чорнобильській зоні коні Пржевальського пережили складну зиму

Кінь Пржевальського. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Популяція коней Пржевальського у Чорнобильській зоні увійшла у весну в ослабленому стані після складної зими. Водночас більшість тварин вижила, а з появою зеленої трави їхній стан поступово покращується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як коні Пржевальського пережили зиму у Чорнобильській зоні

За спостереженнями фахівців, цього року коні Пржевальського зустріли весну в гіршій фізичній формі, ніж у попередні роки. Проте ключовим є те, що значна частина поголів'я змогла пережити зиму, включно з лошам, яке народилося пізно і навіть у холодний період продовжувало харчуватися молоком.

Цікаво, що це лоша змогло адаптуватися до складних умов — у нього сформувалася характерна довга густа шерсть, що свідчить про здатність виду пристосовуватися до низьких температур.

З настанням весни та появою свіжої трави стан тварин поступово покращується. Завдяки більш повноцінному харчуванню у коней відновлюється вага та покращується травлення. Водночас частина популяції все ще має ознаки виснаження, авітамінозу та випадіння шерсті.

Фахівці припускають, що такі симптоми можуть бути пов'язані із зимовим стресом, обмеженим раціоном — зокрема поїданням кори дерев — а також можливим впливом кліща Sarcoptes scabiei. Цей паразит поширений серед хижаків і може викликати алергічні реакції у коней навіть через непрямий контакт із зараженими поверхнями.

Під час моніторингу також було зафіксовано вагітних кобил, що свідчить про збереження репродуктивного потенціалу популяції попри складні умови зимівлі. Відсутність ознак серйозних захворювань дає підстави вважати, що з покращенням умов та появою достатньої кількості корму тварини зможуть самостійно відновитися.

