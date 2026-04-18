Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобильській зоні коні Пржевальського пережили складну зиму

У Чорнобильській зоні коні Пржевальського пережили складну зиму

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 20:18
У Чорнобильській зоні коні Пржевальського пережили складну зиму
Кінь Пржевальського. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Популяція коней Пржевальського у Чорнобильській зоні увійшла у весну в ослабленому стані після складної зими. Водночас більшість тварин вижила, а з появою зеленої трави їхній стан поступово покращується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як коні Пржевальського пережили зиму у Чорнобильській зоні

За спостереженнями фахівців, цього року коні Пржевальського зустріли весну в гіршій фізичній формі, ніж у попередні роки. Проте ключовим є те, що значна частина поголів'я змогла пережити зиму, включно з лошам, яке народилося пізно і навіть у холодний період продовжувало харчуватися молоком.

Цікаво, що це лоша змогло адаптуватися до складних умов — у нього сформувалася характерна довга густа шерсть, що свідчить про здатність виду пристосовуватися до низьких температур.

Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні відновлюються після складної зими
Коні Пржевальського. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018 

З настанням весни та появою свіжої трави стан тварин поступово покращується. Завдяки більш повноцінному харчуванню у коней відновлюється вага та покращується травлення. Водночас частина популяції все ще має ознаки виснаження, авітамінозу та випадіння шерсті.

Фахівці припускають, що такі симптоми можуть бути пов'язані із зимовим стресом, обмеженим раціоном — зокрема поїданням кори дерев — а також можливим впливом кліща Sarcoptes scabiei. Цей паразит поширений серед хижаків і може викликати алергічні реакції у коней навіть через непрямий контакт із зараженими поверхнями.

Під час моніторингу також було зафіксовано вагітних кобил, що свідчить про збереження репродуктивного потенціалу популяції попри складні умови зимівлі. Відсутність ознак серйозних захворювань дає підстави вважати, що з покращенням умов та появою достатньої кількості корму тварини зможуть самостійно відновитися.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Чорнобильській зоні помітили рідкісний вид сарни. За словами екологів, це свідчить про поступове відновлення екосистеми.

А також у Чорнобилі з'явився рідкісний птах. Його не бачили в регіоні вже близько 50 років.

Чорнобиль Чорнобильська зона кінь
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації