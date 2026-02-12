Видео
Україна
Видео

В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц — фото

В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц — фото

Дата публикации 12 февраля 2026 07:48
В заповеднике Чернобыля стало больше беременных олениц — фото
Елене. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском заповеднике стало больше беременных олениц. Специалисты наблюдают их все чаще.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Беременных олениц стало больше

Период беременности у олениц длится около 230-250 дней. Рожать животные будут уже в мае-июне. Такое время года является наиболее благоприятным для появления на свет потомства.

"Малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы, а мать активно оберегает их от хищников", — отмечают в заповеднике.

У Чорнобильській зоні збільшилася кількість вагітних олениць
Олень в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Наблюдения специалистов очень важны, ведь это помогает мониторить состояние популяции животных. Кроме того, исследования способствуют оценке репродуктивной успешности и адаптации вида к сезонным изменениям и климату.

"Также наблюдения помогают планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на этот критический период жизни животных", — объясняют в заповеднике.

У Чорнобильській зоні збільшилася кількість вагітних олениць
Олени в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Напомним, ранее мы писали о том, что в заповеднике также заметили лошадь Пржевальского. Она спокойно прогуливалась по дороге.

Также мы рассказывали о том, какая редкая птица поселилась в Чернобыльской зоне. Это хищник, который завораживает внешним видом.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Автор:
Ольга Антоновская
Автор:
Ольга Антоновская
