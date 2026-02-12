В заповеднике Чернобыля стало больше беременных олениц — фото

В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц — фото
В Чернобыльском заповеднике стало больше беременных олениц. Специалисты наблюдают их все чаще.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.
Беременных олениц стало больше
Период беременности у олениц длится около 230-250 дней. Рожать животные будут уже в мае-июне. Такое время года является наиболее благоприятным для появления на свет потомства.
"Малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы, а мать активно оберегает их от хищников", — отмечают в заповеднике.
Наблюдения специалистов очень важны, ведь это помогает мониторить состояние популяции животных. Кроме того, исследования способствуют оценке репродуктивной успешности и адаптации вида к сезонным изменениям и климату.
"Также наблюдения помогают планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на этот критический период жизни животных", — объясняют в заповеднике.
Напомним, ранее мы писали о том, что в заповеднике также заметили лошадь Пржевальского. Она спокойно прогуливалась по дороге.
Также мы рассказывали о том, какая редкая птица поселилась в Чернобыльской зоне. Это хищник, который завораживает внешним видом.
Читайте Новини.LIVE!