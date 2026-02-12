В заповеднике Чернобыля стало больше беременных олениц — фото

Елене. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском заповеднике стало больше беременных олениц. Специалисты наблюдают их все чаще.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

Беременных олениц стало больше

Период беременности у олениц длится около 230-250 дней. Рожать животные будут уже в мае-июне. Такое время года является наиболее благоприятным для появления на свет потомства.

"Малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы, а мать активно оберегает их от хищников", — отмечают в заповеднике.

Олень в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Наблюдения специалистов очень важны, ведь это помогает мониторить состояние популяции животных. Кроме того, исследования способствуют оценке репродуктивной успешности и адаптации вида к сезонным изменениям и климату.

"Также наблюдения помогают планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на этот критический период жизни животных", — объясняют в заповеднике.

Олени в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

