Главная Киев В заповеднике Чернобыля заметили лошадь Пржевальского — фото

В заповеднике Чернобыля заметили лошадь Пржевальского — фото

Дата публикации 11 февраля 2026 11:40
В Чернобыльском заповеднике заметили лошадь Пржевальского
Чернобыльский заповедник. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике заметили лошадь Пржевальского. Животное спокойно шагало по своим делам.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Конь Пржевальского в Чернобыльском заповеднике

На зимней дороге Чернобыльского заповедника увидеть неожиданного "участника движения" — лошадь Пржевальского.

Кінь Пржевальського
Конь Пржевальского в заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Они не спешат, внимательно смотрят и будто проверяют: все ли едут осторожно. Поэтому притормозите, улыбнитесь и помните — здесь дорога принадлежит не только людям, но и дикой природе!" — говорится в сообщении.

Жизнь диких животных в Чернобыльском заповеднике

Суровые погодные условия, длительные морозы после оттепели и плотный наст существенно осложнили выживание диких животных.

Хотя кормовая база Чернобыльского заповедника в целом остается достаточной, специалисты Корогодского и Рассоховского ПНДВ решили оказать дополнительную поддержку животным в самый сложный зимний период.

Життя диких тварин у Чорнобильському заповіднику
Сено для животных. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В рамках биотехнических мероприятий на подкормочных площадках разложили сено — важный источник клетчатки, который поддерживает нормальное функционирование пищеварительной системы копытных, помогает сохранять энергетический баланс и снижает риск истощения во время длительных морозов.

Харчування тварин у Чорнобильському заповіднику
Сено для диких животных Чернобыльского заповедника. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Сено особенно необходимо тогда, когда из-за снега и льда доступ к естественной растительности ограничен", — говорится в сообщении.

null
Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот
null
Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили хищную птицу из семейства ястребиных, которая ведет скрытый образ жизни.

Ранее в заповеднике встретили оленей, которые стали звездами этой зимой.

животные Украина Чернобыль заповедник Чернобыльская зона лошадь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
