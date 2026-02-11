В заповеднике Чернобыля заметили лошадь Пржевальского — фото
В Чернобыльском заповеднике заметили лошадь Пржевальского. Животное спокойно шагало по своим делам.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook, передает Новини.LIVE.
Конь Пржевальского в Чернобыльском заповеднике
На зимней дороге Чернобыльского заповедника увидеть неожиданного "участника движения" — лошадь Пржевальского.
"Они не спешат, внимательно смотрят и будто проверяют: все ли едут осторожно. Поэтому притормозите, улыбнитесь и помните — здесь дорога принадлежит не только людям, но и дикой природе!" — говорится в сообщении.
Жизнь диких животных в Чернобыльском заповеднике
Суровые погодные условия, длительные морозы после оттепели и плотный наст существенно осложнили выживание диких животных.
Хотя кормовая база Чернобыльского заповедника в целом остается достаточной, специалисты Корогодского и Рассоховского ПНДВ решили оказать дополнительную поддержку животным в самый сложный зимний период.
В рамках биотехнических мероприятий на подкормочных площадках разложили сено — важный источник клетчатки, который поддерживает нормальное функционирование пищеварительной системы копытных, помогает сохранять энергетический баланс и снижает риск истощения во время длительных морозов.
"Сено особенно необходимо тогда, когда из-за снега и льда доступ к естественной растительности ограничен", — говорится в сообщении.
