У Чорнобильському заповіднику помітили вагітних олениць — фото

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 07:48
У заповіднику Чорнобиля побільшало вагітних олениць — фото
Олені. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику побільшало вагітних олениць. Фахівці спостерігають їх все частіше. 

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

Вагітних олениць побільшало

Період вагітності в олениць триває близько 230-250 днів. Народжувати тварини будуть вже у травні-червні. Така пора року є найбільш сприятливою для появи на світ потомства.

"Малеча народжується з характерним плямистим забарвленням, яке допомагає їм маскуватися серед трави, а мати активно оберігає їх від хижаків", — зазначають у заповіднику.

У Чорнобильській зоні збільшилася кількість вагітних олениць
Олень у заповіднику. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Спостереження фахівців дуже важливі, адже це допомагає моніторити стан популяції тварин. Крім того, дослідження сприяють оцінці репродуктивної успішності та адаптації виду до сезонних змін і клімату.

"Також спостереження допомагають планувати заходи охорони, щоб мінімізувати вплив людини на цей критичний період життя тварин", — пояснюють у заповіднику.

У Чорнобильській зоні збільшилася кількість вагітних олениць
Олені у заповіднику. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у заповіднику також помітили коня Пржевальського. Він спокійно прогулювався дорогою.

Також ми розповідали про те, який рідкісний птах оселився у Чорнобильській зоні. Це хижак, що зачаровує зовнішнім виглядом.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
