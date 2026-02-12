У заповіднику Чорнобиля побільшало вагітних олениць — фото

Олені. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику побільшало вагітних олениць. Фахівці спостерігають їх все частіше.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

Вагітних олениць побільшало

Період вагітності в олениць триває близько 230-250 днів. Народжувати тварини будуть вже у травні-червні. Така пора року є найбільш сприятливою для появи на світ потомства.

"Малеча народжується з характерним плямистим забарвленням, яке допомагає їм маскуватися серед трави, а мати активно оберігає їх від хижаків", — зазначають у заповіднику.

Олень у заповіднику. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Спостереження фахівців дуже важливі, адже це допомагає моніторити стан популяції тварин. Крім того, дослідження сприяють оцінці репродуктивної успішності та адаптації виду до сезонних змін і клімату.

"Також спостереження допомагають планувати заходи охорони, щоб мінімізувати вплив людини на цей критичний період життя тварин", — пояснюють у заповіднику.

Олені у заповіднику. Фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

