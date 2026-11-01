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Главная Киев В четырех районах Киева снижено давление воды из-за атаки РФ

В четырех районах Киева снижено давление воды из-за атаки РФ

Ua ru
1 ноября 2026 14:33
В Киеве после атаки РФ снизилось давление воды в четырёх районах facebook.com/vodokanal
Аварийная машина "Киевводоканала". Иллюстративное фото: facebook.com/vodokanal

В воскресенье, 1 ноября, в результате российской атаки на энергетические объекты Киева возникли перебои в работе водопроводной системы. На правом берегу столицы зафиксировано снижение давления воды в сетях четырёх районов. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Об этом сообщили в "Киевводоканале", информирует Новини.LIVE.

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Где в Киеве снизилось давление воды

Сегодня, 1 ноября, из-за атаки РФ на энергетические объекты города был обесточен один из водопроводных объектов столицы. В результате давление в водопроводных сетях снизилось в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах правобережной части Киева.

В "Киевводоканале" предупредили, что в отдельных домах из-за этого водоснабжение может временно прекратиться.

Когда в Киеве восстановят нормальное давление воды

Стабилизация давления в водопроводной сети начнется после восстановления электроснабжения обесточенного объекта. В то же время для полноценного восстановления водоснабжения потребуется определенное время.

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Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" следят за ситуацией и принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение.

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Скриншот сообщения "Киевводоканала"/Facebook

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября 2026 года в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть свет потребителям. Ремонтные работы проводятся только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

Новини.LIVE писали, что российские войска уже вторую сутки подряд атакуют Киевскую область ударными беспилотниками, нанося ущерб жилым домам, гражданским и энергетическим объектам. В результате обстрелов 1 ноября в Обуховском районе пострадала женщина, которую госпитализировали. Повреждения зафиксированы в шести районах области: пострадали частные дома, торговое заведение, транспорт и энергетическая инфраструктура.

обстрелы водоснабжение вода отключения света атака Киевводоканал
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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