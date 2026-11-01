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Головна Київ У чотирьох районах Києва знижений тиск води через атаку РФ

У чотирьох районах Києва знижений тиск води через атаку РФ

Ua ru
1 листопада 2026 14:33
У Києві після атаки РФ знизився тиск води у чотирьох районах facebook.com/vodokanal
Аварійна "Київводоканалу". Ілюстративне фото: facebook.com/vodokanal

У неділю, 1 листопада, внаслідок російської атаки на енергетичні об’єкти Києва виникли перебої в роботі водопровідної системи. На правобережжі столиці зафіксували зниження тиску води в мережах чотирьох районів. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Про це повідомили у "Київводоканалі", інформує Новини.LIVE.

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Де в Києві знизився тиск води

Сьогодні, 1 листопада, через атаку РФ по енергетичних об’єктах міста було знеструмлено один із водопровідних об’єктів столиці. Унаслідок цього тиск у водопровідних мережах знизився в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах правобережної частини Києва.

У "Київводоканалі" попередили, що в окремих будинках через це водопостачання може тимчасово припинитися.

Коли в Києві відновлять нормальний тиск води

Стабілізація тиску у водопровідній мережі розпочнеться після відновлення електроживлення знеструмленого об’єкта. Водночас для повноцінного відновлення водопостачання знадобиться певний час.

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Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" стежать за ситуацією та вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

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Скриншот повідомлення "Київводоканалу"/Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 1 листопада 2026 року у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути світло споживачам. Ремонтні роботи проводять лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.

Новини.LIVE писали, що російські війська другу добу поспіль атакують Київську область ударними безпілотниками, завдаючи шкоди житловим будинкам, цивільним та енергетичним об’єктам. Унаслідок обстрілів 1 листопада в Обухівському районі постраждала жінка, яку госпіталізували. Пошкодження зафіксували в шести районах області: постраждали приватні будинки, торговельний заклад, транспорт і енергетична інфраструктура.

обстріли водопостачання вода відключення світла атака Київводоканал
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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