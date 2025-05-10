В Чернобыльской зоне заметили редкую птицу

Редкая птица в Чернобыле. Фото: Сергей Домашевский

В Чернобыльской зоне ученые обнаружили гнездование редкой хищной птицы. Речь идет об орлане-белохвосте — на гнезде находилась самка с одним птенцом.

Об этом информирует Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

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Гнездо редкой хищной птицы в Чернобыле. Фото: Сергей Домашевский

Редкая птица в Чернобыле — детали

Отмечается, что во время очередной весенней экспедиции ученые Заповедника осуществили обследование гнезда орлана-белохвоста, которое было впервые обнаружено в середине декабря 2024 года.

Гнездо расположено на высокой старой сосне на расстоянии более 20 метров от земли, что является типичным для этого вида. На гнезде находилась самка с одним птенцом, который внимательно наблюдал за нашими специалистами, демонстрируя любопытство и активность, характерные для здорового развития.

Экспедиционный маршрут проходил через центральную часть заповедной территории и охватывал прибрежные участки реки Припять, где сохраняются благоприятные условия для гнездования орланов — наличие высоких деревьев, отсутствие беспокоящего фактора со стороны человека и достаточный кормовой ресурс.

Во время исследования было также зафиксировано несколько потенциальных гнездовых территорий.

В целом ученые предполагают гнездование около 20 пар орланов-белохвостов на территории Заповедника, что свидетельствует о стабильной численности популяции этого редкого вида.

Скриншот сообщения Заповедника/Facebook

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