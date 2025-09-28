В Чернобыле высохло русло канала реки Уж — что известно

Русло канала в пойме реки Уж в Чернобыле. Фото: Денис Вишневский

Русло канала в заплыве реки Уж, что находится в Чернобыле, полностью высохло. Сейчас русло заросло травой, хотя раньше там была вода.

Об этом информирует Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный заповедник в Facebook.

По информации Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника, русло канала в пойме реки Уж давно высохло.

Как известно, русло канала в пойме реки Уж, высохшее в Чернобыльской зоне, когда-то было живым водным потоком. Раньше его воды текли спокойной голубой лентой, переливаясь на солнце радужными бликами. Сейчас это сухое русло, поросшее травой, с потрескавшейся землей, напоминает об утраченной водной жизни.

В 2018 году в результате паводков значительные площади лесов были затоплены, в частности в поймах рек Припять и Уж. Это привело к изменению структуры природных ландшафтов, где леса постепенно вытеснялись кустарниками и лугами.

Согласно математическим моделям фильтрации и миграции между реками Припять и Уж, прогнозируется, что загрязненная радионуклидами подземная вода может попасть в изолированные остаточные озера бывшего охладительного пруда Чернобыльской АЭС, а не в реку Припять. Это может занять около 20 лет.

Таким образом, русло канала в пойме реки Уж является свидетельством экологических изменений в Чернобыльской зоне, вызванных как природными процессами, так и человеческой деятельностью.

