Главная Киев В Дарницком районе Киева ночью произошла стрельба

Дата публикации 5 апреля 2026 12:18
Полицейские на месте преступления. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве в ночь на 5 апреля произошла стрельба. Во время конфликта между двумя компаниями один из мужчин открыл огонь. Стрелка задержали полицейские.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на полицию Киева.

Стрельба в Киеве

Инцидент произошел ночью в Дарницком районе Киева. Возле дома на улице Драгоманова произошел конфликт между двумя компаниями. Во время ссоры 33-летний мужчина совершил из оружия несколько выстрелов.

"Пострадавших в результате происшествия нет", — отметили в полиции.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв гумовими кулями
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Стрелка задержали правоохранители. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль. Событие квалифицировали как хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения в рамках начатого уголовного производства.

Пистолет, который изъяли правоохранители. Фото: Нацполиция

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 4 апреля в Святошинском районе Киева прогремели взрывы. После этого произошел пожар. В полиции отметили, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты ударили по ветеринарной клинике на Киевщине. В результате обстрела погибли все животные, которые находились в помещении. На месте удара зафиксированы многочисленные разрушения.

Киев стрельба полиция
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
