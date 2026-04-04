В Киеве прогремели взрывы и вспыхнул пожар

В Святошинском районе Киева прогремели взрывы во дворе жилого дома вечером 4 апреля. После этого вспыхнул пожар, в результате которого загорелись припаркованные автомобили.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление полиции Киева.

В Киеве вспыхнули автомобили

По предварительной информации, возгорание началось с одного автомобиля, после чего огонь перекинулся на соседние машины. Пламя быстро охватило несколько транспортных средств, которые были припаркованы рядом во дворе.

В полиции подтвердили факт пожара и отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По имеющимся данным, информации о пострадавших или погибших не поступало. Сейчас все профильные службы привлечены к ликвидации пожара и выяснению причин возгорания автомобиля.

Как ранее писали Новини.LIVE, 4 апреля российские войска снова совершили атаку на Киев с помощью ударных беспилотников. Обломки одного из дронов упали на офисное здание в столице, что вызвало пожар.

Накануне, 3 апреля, под обстрел попала Киевская область. В результате атаки была повреждена ветеринарная клиника, а на месте удара зафиксировали значительные разрушения.