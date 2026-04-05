Головна Київ У Дарницькому районі Києва вночі сталася стрілянина

У Дарницькому районі Києва вночі сталася стрілянина

Дата публікації: 5 квітня 2026 12:18
Поліцейські на місці злочину. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві в ніч проти 5 квітня сталася стрілянина. Під час конфлікту між двома компаніями один з чоловіків відкрив вогонь. Стрілка затримали поліцейські.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на поліцію Києва.

Стрілянина у Києві

Інцидент стався вночі у Дарницькому районі Києва. Біля будинку на вулиці Драгоманова стався конфлікт між двома компаніями. Під час сварки 33-річний чоловік здійснив зі зброї декілька пострілів.

"Потерпілих внаслідок події немає", — зазначили у поліції.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв гумовими кулями
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Стрілка затримали правоохоронці. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль. Подію кваліфікували як хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення в межах розпочатого кримінального провадження.

Пістолет, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 4 квітня у Святошинському районі Києва пролунали вибухи. Після цього сталася пожежа. У поліції зазначили, що обставини інциденту встановлюють.

Також ми розповідали про те, що окупанти вдарили по ветеринарній клініці на Київщині. Внаслідок обстрілу загинули усі тварини, які перебували у приміщенні. На місці удару зафіксовано численні руйнування.

Київ стрілянина поліція
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
