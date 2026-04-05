У Дарницькому районі Києва вночі сталася стрілянина
У Києві в ніч проти 5 квітня сталася стрілянина. Під час конфлікту між двома компаніями один з чоловіків відкрив вогонь. Стрілка затримали поліцейські.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на поліцію Києва.
Інцидент стався вночі у Дарницькому районі Києва. Біля будинку на вулиці Драгоманова стався конфлікт між двома компаніями. Під час сварки 33-річний чоловік здійснив зі зброї декілька пострілів.
"Потерпілих внаслідок події немає", — зазначили у поліції.
Стрілка затримали правоохоронці. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль. Подію кваліфікували як хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення в межах розпочатого кримінального провадження.
