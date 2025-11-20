Выставка о крови и донорстве в Киеве — фото

Донорский хаб "Теплокровные" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в донорском хабе "Теплокровные" открылась мобильная интерактивная выставка, посвященная донорству и крови. Она будет работать на ул. Жилянской, 25, возле БЦ Heritage в течение 20-23 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Выставка о крови и донорстве в Киеве

Донорский хаб "Теплокровные" открыл мобильную интерактивную выставку, которая будет проходить с 20 по 23 ноября. Известно, что пространство создано по инициативе ПУМБ и Mastercard в партнерстве с общественными организациями "Агенты крови" и ДонорUA, а также кондитерской Honey.

Донорское пространство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Выставку разместили в 13-метровом двухэтажном автобусе, который стал мобильным донорским хабом. Она будет работать на улице Жилянской, 25, вблизи бизнес-центра Heritage.

Доноров будут принимать с 20 по 22 ноября с 09:00 до 14:00. Выставка будет открыта для всех желающих ежедневно с 09:00 до 19:00

Известно, что проект "Теплокровные" — это инициатива, которая популяризирует культуру донорства в Украине. С момента запуска хаба 225 доноров сдали 101 литр крови. Этого достаточно, чтобы помочь 675 людям.

