Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Дымере Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома. Одна из женщин пробыла под завалами около 22 часов. Для разбора поврежденных конструкций спасатели используют тяжелую технику, а территорию дополнительно проверяют с помощью поисковых собак.

О ходе операции в эфире День.LIVE рассказала журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Какова ситуация сейчас в Дымере

Во время поисковых работ спасатели несколько раз останавливали технику и объявляли минуты тишины. Это делали для того, чтобы услышать возможные звуки или крики людей, которые могли остаться под обломками.

Последствия российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Один из жильцов дома Андрей, проживший там 17 лет, рассказал о пережитом после удара. Мужчина пытался найти жену, других родных и домашних питомцев. Выбраться из здания ему удалось через балкон соседней квартиры.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Для людей, пострадавших в результате атаки, организовали штабы помощи. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, из дома уже отселили семерых жильцов.

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Пострадавшим оказывают психологическую и гуманитарную поддержку. На месте также проводятся первоочередные работы: в частности, закрывают выбитые окна и помогают людям с неотложными потребностями.

Как сообщали Новини.LIVE, поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжалась всю ночь. За это время из-под обломков извлекли ещё семерых погибших. Число жертв атаки возросло до 11, при этом информации о местонахождении ещё двух человек пока нет.

Спасатели 22 ноября нашли под обломками разрушенной пятиэтажки семилетнего мальчика. Давид пробыл под завалами почти 14 часов, прежде чем его удалось вызволить.