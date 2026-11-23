Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Димері на Київщині тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку. Одна з жінок опинилася під завалами приблизно на 22 години. Для розбору пошкоджених конструкцій рятувальники використовують важку техніку, а територію додатково перевіряють за допомогою пошукових собак.

Про перебіг операції в ефірі День.LIVE розповіла журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Яка ситуація наразі в Димері

Під час пошукових робіт рятувальники кілька разів зупиняли техніку та оголошували хвилини тиші. Це робили для того, щоб почути можливі звуки або поклики людей, які могли залишитися під уламками.

Наслідки російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Один із мешканців будинку Андрій, який прожив там 17 років, розповів про пережите після удару. Чоловік намагався відшукати дружину, інших рідних і домашніх улюбленців. Вибратися з будівлі йому вдалося через балкон сусідньої квартири.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Для людей, які постраждали внаслідок атаки, організували штаби допомоги. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, із будинку вже відселили сімох мешканців.

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Постраждалим надають психологічну та гуманітарну підтримку. На місці також виконують першочергові роботи: зокрема, закривають вибиті вікна та допомагають людям із нагальними потребами.

Як повідомляли Новини.LIVE, пошуково-рятувальна операція на місці російського удару тривала протягом усієї ночі. За цей період з-під уламків дістали ще сімох загиблих. Кількість жертв атаки зросла до 11, водночас інформації про місцеперебування ще двох людей поки немає.

Рятувальники 22 листопада знайшли під уламками зруйнованої п’ятиповерхівки семирічного хлопчика. Давид пробув під завалами майже 14 годин, перш ніж його вдалося визволити.