Обстрел Киева 30 августа: в ГСЧС показали ликвидацию последствий

Спасатель в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела, произошедшего в ночь на 30 августа. В частности, продолжаются пожаротушительные работы в Голосеевском районе столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 30 августа

С ночи спасатели ликвидировали последствия российской атаки в нескольких районах. Сейчас пожарные продолжают работать на некоторых участках в Киеве.

Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий российского обстрела Киева 30 августа. Фото: ГСЧС

В частности, в Голосеевском районе произошло возгорание в нежилом здании. Там продолжается тушение, а также задействованы все необходимые силы и средства.

Сотрудник ГСЧС. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела Киева 30 августа. Фото: ГСЧС

"Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы", — добавили в ГСЧС.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 30 августа российские оккупанты атаковали Киев. Последствия обстрела зафиксировали как минимум в четырёх районах города. Кроме того, известно о трёх раненых.

А вечером 29 августа в Киеве также раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно о пожаре в 12-этажном жилом доме.