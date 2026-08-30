Обстрел Киева 30 августа: в ГСЧС показали ликвидацию последствий

В ГСЧС показали ликвидацию последствий российского обстрела Киева
В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела, произошедшего в ночь на 30 августа. В частности, продолжаются пожаротушительные работы в Голосеевском районе столицы. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 30 августа
С ночи спасатели ликвидировали последствия российской атаки в нескольких районах. Сейчас пожарные продолжают работать на некоторых участках в Киеве.
В частности, в Голосеевском районе произошло возгорание в нежилом здании. Там продолжается тушение, а также задействованы все необходимые силы и средства.
"Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы", — добавили в ГСЧС.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 30 августа российские оккупанты атаковали Киев. Последствия обстрела зафиксировали как минимум в четырёх районах города. Кроме того, известно о трёх раненых.
А вечером 29 августа в Киеве также раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно о пожаре в 12-этажном жилом доме.