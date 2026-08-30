Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В ГСЧС показали ликвидацию последствий российского обстрела Киева

В ГСЧС показали ликвидацию последствий российского обстрела Киева

Ua ru
30 августа 2026 07:48
Обстрел Киева 30 августа: в ГСЧС показали ликвидацию последствий
Спасатель в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела, произошедшего в ночь на 30 августа. В частности, продолжаются пожаротушительные работы в Голосеевском районе столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Киева 30 августа

С ночи спасатели ликвидировали последствия российской атаки в нескольких районах. Сейчас пожарные продолжают работать на некоторых участках в Киеве.

Наслідки російського обстрілу Києва 30 серпня
Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС
Удар РФ по Києву 30 серпня
Ликвидация последствий российского обстрела Киева 30 августа. Фото: ГСЧС

В частности, в Голосеевском районе произошло возгорание в нежилом здании. Там продолжается тушение, а также задействованы все необходимые силы и средства.

Рятувальники в Києві 30 серпня
Сотрудник ГСЧС. Фото: ГСЧС
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 30 серпня
Спасатели на месте российского обстрела Киева 30 августа. Фото: ГСЧС

"Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы", — добавили в ГСЧС.

Читайте также:
Пожежа в Києві 30 серпня
Пожар в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 30 августа российские оккупанты атаковали Киев. Последствия обстрела зафиксировали как минимум в четырёх районах города. Кроме того, известно о трёх раненых.

А вечером 29 августа в Киеве также раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно о пожаре в 12-этажном жилом доме.

Киев война ГСЧС обстрелы спасатели Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации