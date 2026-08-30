Обстріл Києва 30 серпня: у ДСНС показали ліквідацію наслідків

Рятувальник у Києві. Фото: ДСНС

У Києві продовжується ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався у ніч проти 30 серпня. Зокрема, гасіння триває у Голосіївському районі столиці. Інформація стосовно потерпілих уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 30 серпня

Від ночі рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки у декількох районах. Наразі вогнеборці продовжують працювати на деяких локаціях у Києві.

Рятувальники у Києві. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу Києва 30 серпня. Фото: ДСНС

Зокрема, у Голосіївському районі сталося загоряння у нежитловій будівлі. Там триває гасіння, а також залучені всі необхідні сили та засоби.

Співробітник ДСНС. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці російського обстрілу Києва 30 серпня. Фото: ДСНС

"Всі інші пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці — ліквідовано", — додали в ДСНС.

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Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 30 серпня російські окупанти атакували Київ. Наслідки обстрілу зафіксували щонайменше у чотирьох районах міста. Крім того, відомо про трьох поранених.

А ввечері 29 серпня у Києві також лунали потужні вибухи. Згодом стало відомо про пожежу в 12-поверховому житловому будинку.