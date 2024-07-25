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В каком состоянии кошка, которую выбросила из окна женщина в Киеве — детали от ветеринаров

25 июля 2024 16:28
Катерина Османская - Редактор
Выбросила кошку из окна в Киеве – в каком состоянии сейчас животное
Кошка "Птичка". Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

После того как женщина выбросила с четвертого этажа кошку, животное получило многочисленные травмы и шок. Однако состояние пострадавшей кошки не критичное.

Об этом сообщила Kyiv Animal Rescue Group в комментарии Новини.LIVE

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Зоозащитники рассказали, что обследование кошки еще не окончено полностью, но ее состояние не критическое.

"У нее ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Ред.), кататравма, она находится в шоковом состоянии и имеет глубокие психологические травмы, как и вторая серенькая кошка, которую забрали из квартиры женщины", — говорится в сообщении.

В организации также добавили, что после клиники кошки поедут на реабилитацию в один из адопционных центров и будут пристраиваться после полного выздоровления.

Кроме того, зоозащитники отметили, что после того, как видео с кошкой распространилось по сети, экипаж сразу выехал на место в Оболонский район.

"Птичка, именно так мы назвали пушистую, в режиме реального времени проходит полное обследование на стационаре клиники, возможны травмы внутренних органов в результате падения. Мы же сделаем все, чтобы Птичка как можно быстрее поправилась и нашла новую семью, где ее будут любить и никогда не обидят", — подчеркнули в команде спасения животных.

Напомним, 24 июля в Киеве женщина выбросила из окна кошку, потому что "мешала ей спать". На место сразу прибыла полиция.

Также мы писали, что в Киеве водитель легкового автомобиля задавил котенка, который был под автомобилем. По свидетельству очевидцев, это уже не первый случай — раньше именно эта KIA переехала еще одного кота.

Киев животные кішка ветеринары

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