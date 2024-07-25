Викинула кішку з вікна в Києві - в якому стані зараз тварина

Кішка "Пташка". Фото: скриншот

Після того як жінка викинула з четвертого поверху кішку, тварина отримала численні травми та шок. Проте стан постраждалої кішки некритичний.

Про це повідомила Kyiv Animal Rescue Group у коментарі Новини.LIVE.

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Зоозахисники розповіли, що обстеження кішки ще не закінчено повністю, але її стан некритичний.

"Вона має ЧМТ (черепно-мозкова травма. — Ред.), кататравму, знаходиться в шоковому стані та має глибокі психологічні травми, як і друга сіренька кішка, яку забрали з квартири жінки", — йдеться у повідомленні.

В організації також додали, що після клініки кішки поїдуть на реабілітацію в один з адопційних центрів та прилаштовуватись будуть після повного одужання.

Крім того, зоозахисники зазначили, що після того як відео з кішкою розповсюдилось мережею, екіпаж одразу виїхав на місце в Оболонський район.

"Пташка, саме так ми назвали пухнасту, в режимі реального часу проходить повне обстеження на стаціонарі клініки, можливі травми внутрішніх органів внаслідок падіння. Ми ж зробимо все, щоб Пташка якнайшвидше видужала та знайшла нову сім'ю, де її будуть любити та ніколи не образять", — наголосили в команді порятунку тварин.

Нагадаємо, 24 липня у Києві жінка викинула з вікна кішку, бо та "заважала їй спати". На місце одразу прибула поліція.

Також ми писали, що у Києві водій легкової автівки задавив кошеня, яке було під автомобілем. За свідченням очевидців, це вже не перший випадок — раніше саме ця KIA переїхала ще одного кота.