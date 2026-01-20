Обстрел Киева 20 января — в каких районах нет воды

Вода из крана. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве после ночной комбинированной атаки 20 января обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Воды нет почти во всей Левобережной части города.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Читайте также:

В каких районах Киева нет воды

Как известно, сейчас водоснабжение отсутствует почти во всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). В то же время жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.

"На пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах", — говорится в сообщении.

В водоканале отметили, что их специалисты вместе с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения.

Напомним, из-за обстрелов РФ в Киеве тысячи домов остались без тепла. Все соответствующие службы работают над устранением аварии.

В то же время киевляне рассказывают о льде в батареях и пожарах. Люди жалуются не только на аварийные ситуации, но и на отсутствие оперативной реакции со стороны коммунальных служб и управляющих компаний.