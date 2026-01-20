Обстріл Києва 20 січня — в яких районах немає води

В яких районах немає води у Києві після обстрілів — деталі
У Києві після нічної комбінованої атаки 20 січня знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці. Води немає майже у всій Лівобережній частині міста.
Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу".
В яких районах Києва немає води
Як відомо, наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Водночас житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.
"На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах", — йдеться у повідомленні.
У водоканалі зазначили, що їхні фахівці разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання.
Нагадаємо, через обстріли РФ у Києві тисячі будинків залишились без тепла. Усі відповідні служби працюють над усуненням аварії.
Водночас кияни розповідають про лід у батареях і пожежі. Люди скаржаться не лише на аварійні ситуації, а й на відсутність оперативної реакції з боку комунальних служб і керуючих компаній.
