Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В яких районах немає води у Києві після обстрілів — деталі

В яких районах немає води у Києві після обстрілів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 11:13
Обстріл Києва 20 січня — в яких районах немає води
Вода з крана. Ілюстративне фото: freepik

У Києві після нічної комбінованої атаки 20 січня знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці. Води немає майже у всій Лівобережній частині міста.

Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу". 

Реклама
Читайте також:

В яких районах Києва немає води

Як відомо, наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Водночас житловий масив Троєщина на зниженому тиску води. 

"На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах", — йдеться у повідомленні.

У водоканалі зазначили, що їхні фахівці разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання.

Нагадаємо, через обстріли РФ у Києві тисячі будинків залишились без тепла. Усі відповідні служби працюють над усуненням аварії. 

Водночас кияни розповідають про лід у батареях і пожежі. Люди скаржаться не лише на аварійні ситуації, а й на відсутність оперативної реакції з боку комунальних служб і керуючих компаній.

Київ обстріли водопостачання вода війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації