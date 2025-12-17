Киевсовет почти год не рассматривал земельные вопросы - Дмитрий Калько

Дмитрий Калько. Фото: кадр из видео

Киевский городской совет почти в течение года не рассматривал земельные вопросы. Это привело к системным проблемам в сфере хозяйственной деятельности и землепользования.

Об этом заявил член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько в эфире программы "Київський час".

Реклама

Читайте также:

Киевсовет почти год не рассматривал земельные вопросы

По словам Калько, в Киевсовете сформировались две категории должностных лиц: одни игнорируют обращения общественного совета, другие же демонстрируют готовность к сотрудничеству. В качестве примера Калько вспомнил бывшего секретаря Киевсовета Бондаренко, который, по его утверждению, не реагировал на запросы общественных активистов.

Дмитрий Калько отметил, что длительное отсутствие рассмотрения земельных вопросов имеет прямые негативные последствия для города. В частности, это затрудняет работу бизнеса, блокирует выдачу разрешительных документов, сдерживает создание новых рабочих мест и уменьшает поступления в городской бюджет.

Он также подчеркнул, что в этой ситуации нарушаются прежде всего права территориальной общины Киева. Речь идет не об интересах отдельных депутатов или самого органа местного самоуправления, а об эффективном управлении городскими ресурсами и развитии столицы.

Напомним, ранее Киевсовет изменил бюджет на 2025 год. Тогда депутаты получат 600 млн гривен "на программу решения социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей".

Также в столице пришли к решению изменить названия нескольких скверов и улиц.