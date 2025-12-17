Київрада майже рік не розглядала земельні питання - Дмитро Калько

Дмитро Калько. Фото: кадр з відео

Київська міська рада майже протягом року не розглядала земельні питання. Це призвело до системних проблем у сфері господарської діяльності та землекористування.

Про це заявив член громадської ради при КМДА Дмитро Калько в ефірі програми "Київський час".

За словами Калька, у Київраді сформувалися дві категорії посадовців: одні ігнорують звернення громадської ради, інші ж демонструють готовність до співпраці. Як приклад Калько згадав колишнього секретаря Київради Бондаренка, який, за його твердженням, не реагував на запити громадських активістів.

Дмитро Калько наголосив, що тривала відсутність розгляду земельних питань має прямі негативні наслідки для міста. Зокрема, це ускладнює роботу бізнесу, блокує видачу дозвільних документів, стримує створення нових робочих місць та зменшує надходження до міського бюджету.

Він також підкреслив, що в цій ситуації порушуються передусім права територіальної громади Києва. Йдеться не про інтереси окремих депутатів чи самого органу місцевого самоврядування, а про ефективне управління міськими ресурсами та розвиток столиці.

