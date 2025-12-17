Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У КМДА заявили про системні порушення в Київраді — деталі

У КМДА заявили про системні порушення в Київраді — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 22:55
Київрада майже рік не розглядала земельні питання - Дмитро Калько
Дмитро Калько. Фото: кадр з відео

Київська міська рада майже протягом року не розглядала земельні питання. Це призвело до системних проблем у сфері господарської діяльності та землекористування.

Про це заявив член громадської ради при КМДА Дмитро Калько в ефірі програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Київрада майже рік не розглядала земельні питання

За словами Калька, у Київраді сформувалися дві категорії посадовців: одні ігнорують звернення громадської ради, інші ж демонструють готовність до співпраці. Як приклад Калько згадав колишнього секретаря Київради Бондаренка, який, за його твердженням, не реагував на запити громадських активістів.

Дмитро Калько наголосив, що тривала відсутність розгляду земельних питань має прямі негативні наслідки для міста. Зокрема, це ускладнює роботу бізнесу, блокує видачу дозвільних документів, стримує створення нових робочих місць та зменшує надходження до міського бюджету.

Він також підкреслив, що в цій ситуації порушуються передусім права територіальної громади Києва. Йдеться не про інтереси окремих депутатів чи самого органу місцевого самоврядування, а про ефективне управління міськими ресурсами та розвиток столиці.

Нагадаємо, раніше Київрада змінила бюджет на 2025 рік. Тоді депутати отримають 600 млн гривень "на програму вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців". 

Також у столиці дійшли до рішення змінити назви кількох скверів та вулиць.

Київ земля Київрада народні депутати столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації