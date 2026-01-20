Блэкаут в Киеве 20 января после ударов РФ

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Россияне в ночь на 20 января нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Блэкаут на левом берегу Киева 20 января

"На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания", — проинформировал он.

Параллельно местные паблики утверждают, что левый берег Киева полностью остались без света.

Обновлено в 03:16

"На левом берегу города перебои также с водоснабжением", — добавил Кличко.

Напомним, что примерно в течение последнего часа в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Россияне атаковали столицу дронами и баллистикой.

Также мы писали, что в результате атаки РФ в столице зафиксированы пожары и пострадал по меньшей мере один человек.