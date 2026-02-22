Видео
В КГВА сообщили, где не восстановят тепло в Киеве до конца зимы

В КГВА сообщили, где не восстановят тепло в Киеве до конца зимы

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 08:30
В Киеве в Днепровском и Дарницком районах не восстановят тепло — КГВА
Пункты несокрушимости. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп заявила, что более тысячи жилых домов в столице не будут иметь теплоснабжения до окончания отопительного сезона. Речь идет об объектах в Днепровском и Дарницком районах Киева. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Екатерины Поп в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

В каких районах Киева не восстановят тепло

Пресс-секретарь КГВА отметила, что около 1 126 столичных домов останутся без тепла до конца отопительного сезона.

По ее словам, речь идет о домах в Днепровском и Дарницком районах, где восстановить теплоснабжение невозможно из-за последствий предыдущих российских атак.

Кроме того, она добавила, что без тепла также останутся 62 школы и ряд дошкольных учреждений. Поп объяснила, что для учеников таких школ предложено дистанционное обучение или "образовательная миграция", когда ученики временно учатся в тех школах, где есть тепло.

"Как вы знаете, неизменная цифра остается по зоне 1 126 домов в Днепровском и Дарницком районах. Там теплоснабжение до конца этого опального сезона восстановить невозможно. Относительно 2 600 домов, которые были повреждены в результате обстрелов в феврале, то 17 февраля теплоноситель во всех этих домах восстановился.

Но из-за неоднократных обстрелов присутствует аварийность. По состоянию на сейчас около 110 домов без теплоносителя, поскольку там есть повреждения внутридомовых сетей, инженерных сооружений дома, которые отвечают за подачу теплоносителя. А также в нескольких домах есть повреждения внешних тепловых сетей.

Сейчас отрабатывают бригады относительно возможности их восстановления. Поэтому эта цифра может меняться в течение дня, даже в течение ночи", — сообщила пресс-секретарь КГВА.

Ситуация с теплом в Киеве — что известно

Недавно, 16 февраля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за предыдущих атак РФ на Киев в Днепровском и Дарницком районах более 1100 домов не подключены к теплоснабжению. Он объяснил, в них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Ранее Кличко заявлял, что Киев не может перейти на локальные источники тепла. Он объяснял, что полностью заменить централизованную систему теплоснабжения Киева локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. Он отметил, что соответствующий план на следующий отопительный сезон будет утвержден на общегосударственном уровне.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
