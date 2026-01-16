Ограничение освещения в Киеве - заявление Тимура Ткаченко

В КГВА заявили о новых ограничениях на освещение в Киеве
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к киевлянам с важным сообщением об освещении на улицах. Он призвал с пониманием отнестись к временным неудобствам и поддержать город в этот сложный период.
Об этом Ткаченко сообщил в Telegram в пятницу, 16 января.
Ограничение освещения в Киеве
Ткаченко отметил, что город и каждая семья в столице чувствуют всю сложность нынешней ситуации, и отметил нехватку электроэнергии. По его словам, нужны четкие и взвешенные решения, чтобы обеспечить первоочередные потребности города.
Так, ограничения коснутся, в частности, декоративного освещения фасадов, наружной рекламы, баннеров, мониторов и других не первоочередных источников света.
Уличное освещение будет снижено до 20%, а в случаях технической невозможности — до 50%. Главной целью таких мероприятий является обеспечение электроэнергией домов, детских садов, больниц и критической инфраструктуры.
Напомним, что недавно нардеп Елена Шуляк сообщала, будет ли в Киеве объявлена эвакуация.
А до этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовился к кризису в энергосистеме.
