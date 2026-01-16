Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В КГВА заявили о новых ограничениях на освещение в Киеве

В КГВА заявили о новых ограничениях на освещение в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:28
Ограничение освещения в Киеве - заявление Тимура Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к киевлянам с важным сообщением об освещении на улицах. Он призвал с пониманием отнестись к временным неудобствам и поддержать город в этот сложный период.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram в пятницу, 16 января.

Реклама
Читайте также:
У КМВА заявили про нові обмеження на освітлення у Києві - фото 1
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Ограничение освещения в Киеве

Ткаченко отметил, что город и каждая семья в столице чувствуют всю сложность нынешней ситуации, и отметил нехватку электроэнергии. По его словам, нужны четкие и взвешенные решения, чтобы обеспечить первоочередные потребности города.

Так, ограничения коснутся, в частности, декоративного освещения фасадов, наружной рекламы, баннеров, мониторов и других не первоочередных источников света.

Уличное освещение будет снижено до 20%, а в случаях технической невозможности — до 50%. Главной целью таких мероприятий является обеспечение электроэнергией домов, детских садов, больниц и критической инфраструктуры.

Напомним, что недавно нардеп Елена Шуляк сообщала, будет ли в Киеве объявлена эвакуация.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовился к кризису в энергосистеме.

Киев уличное освещение столица Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации