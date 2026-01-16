Обмеження освітлення у Києві - заява Тимура Ткаченка

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян із важливим повідомленням щодо освітлення на вулицях. Він закликав з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та підтримати місто у цей складний період.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram у пʼятницю, 16 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Обмеження освітлення у Києві

Ткаченко зазначив, що місто та кожна родина в столиці відчувають усю складність нинішньої ситуації, і наголосив на браку електроенергії. За його словами, потрібні чіткі та зважені рішення, аби забезпечити першочергові потреби міста.

Так, обмеження торкнуться, зокрема, декоративного освітлення фасадів, зовнішньої реклами, банерів, моніторів та інших не першочергових джерел світла.

Вуличне освітлення буде знижене до 20%, а у випадках технічної неможливості — до 50%. Головною метою таких заходів є забезпечення електроенергією домівок, дитячих садків, лікарень та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що нещодавно нардепка Олена Шуляк повідомляла, чи буде в Києві оголошена евакуація.

А до цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не підготувався до кризи в енергосистемі.