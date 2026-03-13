Обыски в Киевавтоборе 13 марта — в чем подозревают корпорацию

Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" 13 марта правоохранители проводят следственные действия. Обыски связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на дорожные работы.

Обыски в "Киевавтодоре"

Как сообщили в корпорации, следственные действия проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства.

Расследование касается закупки услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 2024-2025 годах. Правоохранители проверяют возможное присвоение средств, выделенных на выполнение этих работ.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и возможных нарушений.

В "Киевавтодоре" отметили, что сотрудники предоставляют следователям все необходимые документы для проведения проверки. В корпорации также отметили, что тендеры на соответствующие услуги проводились в соответствии с процедурой официальных публичных закупок.

Предварительные следственные действия в "Киевавтодоре"

Отметим, 11 февраля 2025 года, в "Киевавтодор" приходили с обысками следователи Службы безопасности Украины и представители полиции. Правоохранители расследовали возможные нарушения при закупке техники для нужд дорожного хозяйства.

Кроме того, 19 февраля 2025 года правоохранители также проводили следственные действия, которые касались дела о возможном присвоении бюджетных средств при выполнении работ по нанесению дорожной разметки.

Коррупционные скандалы с обслуживанием дорог

В Киеве правоохранители разоблачили коррупционную схему при закупке дорожной соли коммунальными предприятиями. По данным следствия, продукцию покупали по значительно завышенным ценам.

Кроме того, должностных лиц компании "Автомобильные дороги Украины" задержали во время получения взятки за отчуждение государственного имущества. По информации правоохранителей, сумма неправомерной выгоды составила 10 тысяч долларов.

Также в столице должностных лиц мэрии и руководителей коммунальных служб подозревают в присвоении 4,5 миллиона гривен, выделенных на реконструкцию улицы Кирилловской в Подольском районе. Следователи установили, что к схеме могла быть причастна организованная группа, которая долгое время зарабатывала на дорожных работах.