Представитель полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева сообщила в среду, 18 ноября, что 19-летняя девушка, жительница столицы, отравила бывшего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. Мужчина скончался после того, как выпил неизвестное вещество во время личной встречи с подозреваемой.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Новини.LIVE.

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В Киеве девушка отравила бывшего военнослужащего ВСУ

Представители полиции Киева сообщили, что 19-летняя безработная киевлянка предоставила доступ к своей учетной записи в социальных сетях представителю российских спецслужб — так называемому куратору. За это ей пообещали 1000 долларов.

Он договорился о встрече между девушкой и бывшим военнослужащим ВСУ. Во время встречи подозреваемая дала мужчине выпить неизвестное вещество, после чего он скончался менее чем через час. Девушка снимала на видео потерпевшего для российских представителей. По результатам экспертизы причиной смерти мужчины стало отравление.

Позже полиция обнаружила его тело в Оболонском районе столицы, а девушку разыскали в Черкасской области, она скрывалась в заброшенном доме.

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"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшим является 32-летний иностранец, служивший в ВСУ по контракту, срок действия которого истек несколько месяцев назад", — говорится в источнике.

Следователи задержали девушку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Ей было предъявлено подозрение по п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы", — сообщила полиция Киева.

Подозреваемая. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Девушку задержала полиция. Фото: kyiv.npu.gov.ua

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