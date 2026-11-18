Представник поліції. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція Києва повідомила у середу, 18 листопада, що 19-річна дівчина жителька столиці отруїла колишнього військового ЗСУ на замовлення російських спеціальних служб. Чоловік помер після того, як випив невідому речовину під час особистої зустрічі з підозрюваною.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Новини.LIVE.

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У Києві дівчина отруїла колишнього військового ЗСУ

Представники поліції Києва повідомили, що 19-річна безробітна киянка надала доступ до свого акаунта в соціальних мережах представнику російських спецслужб — так званому куратору. За це їй пообіцяли 1000 доларів.

Він домовився про побачення між дівчиною та колишнім військовим ЗСУ. Під час зустрічі підозрювана особа дала випити чоловікові невідому речовину, після якої він менш ніж за годину помер. Дівчина знімала на відео потерпілого російським представникам. За результатами експертизи, причиною смерті чоловіка стало отруєння.

Пізніше поліція виявила його тіло в Оболонському районі столиці, а дівчину розшукали в Черкаській області, вона переховувалась в покинутій оселі.

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"На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблим є 32-річний іноземець, що служив в ЗСУ за контрактом, термін дії якого скінчився декілька місяців тому", — йдеться в джерелі.

Слідчі затримали дівчину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Повідомили їй про підозру за п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі", — повідомила поліція Києва.

Підозрювана особа. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Дівчину затримала поліція. Фото: kyiv.npu.gov.ua

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