В Киеве 60% всех разрушений жилья произошли из-за атак РФ в 2025 году

Дата публикации 28 мая 2026 00:16
Последствия удара по Киеву. Фото: Нацполиция

Удары РФ по Киеву 24 мая ничем не уступает тем атакам, которые были летом прошлого года. За все время полномасштабной войны 60% всех разрушений жилья произошли лишь в 2025 году.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Что известно об атаках РФ и разрушениях в Киеве

Во время эфира Фесик призвал украинцев не поддаваться панике на фоне массированных ракетных атак России. Он отметил, что Киев уже проходил через подобные и даже худшие испытания.

По его словам, последние удары являются типичной тактикой врага, в армия РФ вряд ли способна удивить украинцев или пост принципиально новым.

"Война имеет много аспектов, и один из них — это психологическое давление на всех нас. Я не думаю, что враг сможет показать что-то такое, чего мы не видели. И прошлое лето было полно ужасными обстрелами, которые ничем не уступали этим обстрелам, которые были на этих выходных. Ну за исключением удара по гаражам в Белой Церкви "Орешником"", — сказал председатель Оболонской РГА.

Также он проинформировал, что обстрел в эти выходные был ужасным, однако таких обстрелов были десятки только в прошлом году.

"Маленькая статистика — 60% всех повреждений жилого фонда, которые произошли за время большой войны, произошли именно в прошлом году. То есть и прошлый год без анонсов проходил под большими ударами по столице", — резюмировал Кирилл Фесик.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад в Министерстве иностранных дел России пригрозили регулярными массированными ударами по Киеву. В частности, враг призвал иностранных граждан и дипломатов "как можно скорее покинуть город", а киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Также мы писали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отреагировала на это. Она отметила, что несмотря на угрозы РФ европейские дипломаты продолжат работать в Киеве и в Украине.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
