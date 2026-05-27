Атака на Киев 24 мая: Папа Римский сделал заявление после удара

Дата публикации 27 мая 2026 14:57
Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римский Лев XIV выразил глубокую тревогу из-за активизации массированных ударов по Украине. После атаки на Киев, состоявшейся 24 мая, понтифик подчеркнул, что "война лишь приумножает страдания и ненависть".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vatican News.

Заявление Папы Римского об ударах по Украине

Во время традиционной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане 27 мая понтифик отметил, что с большим беспокойством наблюдает за развитием событий и очередным обострением военных действий.

Он заверил в своей близости и поддержке всех людей, которые страдают от последствий недавних обстрелов, которые все чаще направлены против гражданского населения и мирной инфраструктуры.

"Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь приумножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей", — сказал Папа Римский.

В завершение своего обращения он призвал к молитве и вверил все раненые войной народы под особую защиту Девы Марии, Царицы мира.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 24 мая россияне ударили по Киеву из различных типов вооружения. В результате вражеской атаки погибли два человека, а еще 91 человек — получил ранения, среди них есть дети.

В городе два дня ликвидировали последствия атаки, ведь разрушения были во всех районах столицы. Под вражеским огнем оказались архитектурные памятники Киева, столичная база ГСЧС, жилые дома, а также торговый центр "Квадрат".

Кроме того, РФ угрожает новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев. Также оккупанты призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
