У Києві 60% всіх руйнувань житла сталися через атаки РФ у 2025 році

Наслідки удару по Києву. Фото: Нацполіція

Удари РФ по Києву 24 травня нічим не поступається тим атакам, які були влітку минулого року. За весь час повномасштабної війни 60% всіх руйнувань житла сталися лише в 2025 році.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Що відомо про атаки РФ і руйнування у Києві

Під час ефіру Фесик закликав українців не піддаватися паніці на тлі масованих ракетних атак Росії. Він зазначив, що Київ вже проходив через подібні і навіть гірші випробування.

За його словами, останні удари є типовою тактикою ворога, в армія РФ навряд чи здатна здивувати українців чи пост принципово новим.

"Війна має багато аспектів, і один із них — це психологічний тиск на всіх нас. Я не думаю, що ворог зможе показати щось таке, чого ми не бачили. І минуле літо було сповнене жахливими обстрілами, які нічим не поступалися цим обстрілам, які були на цих вихідних. Ну за виключенням удару по гаражами в Білій Церкві "Орєшніком"", — сказав голова Оболонської РДА.

Також він поінформував, що обстріл цими вихідними був жахливим, однак таких обстрілів були десятки лише в минулому році.

"Маленька статистика — 60% всіх пошкоджень житлового фонду, які сталися за час великої війни, сталися саме в минулому році. Тобто і минулий рік без анонсів відбувався під великими ударами по столиці", — резюмував Кирило Фесик.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому у Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили регулярними масованими ударами по Києву. Зокрема, ворог закликав іноземних громадян та дипломатів "якомога швидше покинути місто", а киян не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Також ми писали, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова відреагувала на це. Вона зазначила, що попри погрози РФ європейські дипломати продовжать працювати у Києві та в Україні.