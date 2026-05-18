В Киеве бензин подорожал на 1,32 грн: цены на топливо в столице сегодня

В Киеве и Киевской области 18 мая зафиксировали рост цен почти на все виды топлива. Больше всего подорожал бензин А-95 премиум, тогда как автогаз, наоборот, немного подешевел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 18 мая

Средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 78,64 грн за литр, что на 1,32 грн больше, чем раньше. Бензин А-95 прибавил в цене 0,59 грн — теперь стоит до 73,88 грн за литр. Также подорожал бензин А-92 — до 66,43 грн за литр.

Дизельное топливо почти не изменилось в цене и стоит в среднем 87,09 грн за литр. В то же время автогаз подешевел на 51 копейку — до 47,10 грн за литр.

Среди крупных сетей АЗС самый дорогой бензин А-95 продают SOCAR и OKKO — до 78,90 грн за литр. В то же время на отдельных заправках Киевщины можно найти более дешевые предложения — от 69,85 грн за А-95.

Дизельное топливо у большинства операторов стоит от 82,95 до 90,99 грн за литр. Самые высокие цены на дизель зафиксированы в сети Grand Petrol.

Автогаз на АЗС региона продают в пределах от 44,95 до 49,99 грн за литр в зависимости от оператора.

