Главная Киев В Киеве бензин подорожал на 1,32 грн: цены на топливо в столице сегодня

Дата публикации 18 мая 2026 18:31
Авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 18 мая зафиксировали рост цен почти на все виды топлива. Больше всего подорожал бензин А-95 премиум, тогда как автогаз, наоборот, немного подешевел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 18 мая

Средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 78,64 грн за литр, что на 1,32 грн больше, чем раньше. Бензин А-95 прибавил в цене 0,59 грн — теперь стоит до 73,88 грн за литр. Также подорожал бензин А-92 — до 66,43 грн за литр.

Средние цены на топливо в Киеве 18 мая. Фото: скриншот/Минфин

Дизельное топливо почти не изменилось в цене и стоит в среднем 87,09 грн за литр. В то же время автогаз подешевел на 51 копейку — до 47,10 грн за литр.

Среди крупных сетей АЗС самый дорогой бензин А-95 продают SOCAR и OKKO — до 78,90 грн за литр. В то же время на отдельных заправках Киевщины можно найти более дешевые предложения — от 69,85 грн за А-95.

Цены на АЗС в Киеве. Фото: скриншот/Минфин

Дизельное топливо у большинства операторов стоит от 82,95 до 90,99 грн за литр. Самые высокие цены на дизель зафиксированы в сети Grand Petrol.

Автогаз на АЗС региона продают в пределах от 44,95 до 49,99 грн за литр в зависимости от оператора.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Оболонской РГА Кирилла Фесика, Россия хочет оставить киевлян без воды. По словам чиновника, разработанные карты показывают, что жилой застройке угрожает минимальная опасность.

Также мы сообщали, что в Киеве женщина расстреляла мужчину за просьбу не шуметь. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей с ранениями живота и руки.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
