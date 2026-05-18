Головна Київ У Києві бензин подорожчав на 1,32 грн: ціни на пальне в столиці сьогодні

У Києві бензин подорожчав на 1,32 грн: ціни на пальне в столиці сьогодні

Дата публікації: 18 травня 2026 18:31
У Києві бензин подорожчав на 1,32 грн: ціни на пальне в столиці сьогодні
Авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 18 травня зафіксували зростання цін майже на всі види пального. Найбільше подорожчав бензин А-95 преміум, тоді як автогаз, навпаки, трохи здешевшав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін. 

Ціни на пальне у Києві 18 травня

Середня вартість бензину А-95 преміум становить 78,64 грн за літр, що на 1,32 грн більше, ніж раніше. Бензин А-95 додав у ціні 0,59 грн — тепер коштує до 73,88 грн за літр. Також подорожчав бензин А-92 — до 66,43 грн за літр.

Ціни на пальне в Києві 18 травня
Середні ціни на пальне у Києві 18 травня. Фото: скриншот/Мінфін

Дизельне пальне майже не змінилося в ціні та коштує в середньому 87,09 грн за літр. Водночас автогаз подешевшав на 51 копійку — до 47,10 грн за літр.

Серед великих мереж АЗС найдорожчий бензин А-95 продають SOCAR та OKKO — до 78,90 грн за літр. Водночас на окремих заправках Київщини можна знайти дешевші пропозиції — від 69,85 грн за А-95.

Читайте також:
Скільки коштує пальне у Києві 18 травня
Ціни на АЗС в Києві. Фото: скриншот/Мінфін

Дизельне пальне у більшості операторів коштує від 82,95 до 90,99 грн за літр. Найвищі ціни на дизель зафіксовані у мережі Grand Petrol.

Автогаз на АЗС регіону продають у межах від 44,95 до 49,99 грн за літр залежно від оператора.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову Оболонської РДА Кирила Фесика, Росія хоче залишити киян без води. За словами посадовця, розроблені карти показують, що житловій забудові загрожує мінімальна небезпека.

Також ми повідомляли, що у Києві жінка розстріляла чоловіка за прохання не шуміти. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів із пораненнями живота та руки.

Київ АЗС Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
