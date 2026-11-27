Полицейская машина. Фото: УНИАН

В Киеве предстанет перед судом водитель такси на автомобиле Mercedes-Benz, который возле станции метро "Дарница" угрожал пистолетом другому водителю из-за конкуренции за пассажиров. Речь идет о 53-летнем иностранце.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

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Угроза оружием в Киеве

В начале ноября в полицию обратился 38-летний житель Киева. Он сообщил, что возле станции метро "Дарница" водитель такси на автомобиле Mercedes-Benz угрожал ему пистолетом, после чего уехал с места происшествия.

Таксист, угрожавший оружием. Фото: Нацполиция

"Тогда экипаж патрульной полиции совместно с сотрудниками отдела дознания Днепровского управления полиции по горячим следам установил личность водителя и разыскал его. Им оказался 53-летний иностранец, работающий в службе такси", — говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители установили, что конфликт возник из-за конкуренции за пассажиров. Таксист разозлился, когда 38-летний киевлянин предложил прохожим подвезти их на собственном автомобиле. Он воспринял это как попытку переманить его потенциальных клиентов.

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После этого мужчина достал из кармана пистолет, начал угрожать им и покинул место происшествия.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры объявили таксисту подозрение в угрозе убийством. Также об инциденте сообщили в соответствующее дипломатическое учреждение.

Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве сообщили о подозрении 24-летнему жителю Сумской области, причастному к мошенничеству на сумму 6,2 млн грн. Злоумышленники рассылали предприятиям поддельные письма якобы от налоговой службы с вредоносным программным обеспечением.

Кроме того, в Киеве раскрыли схему присвоения товаров, которые заказывали в супермаркетах через службы доставки. Убытки торговых сетей оцениваются как минимум в 400 тысяч гривен.