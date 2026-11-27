Автомобіль поліції. Фото: УНІАН

У Києві перед судом постане водій таксі на автомобілі Mercedes-Benz, який біля станції метро "Дарниця" погрожував пістолетом іншому водію через конкуренцію за пасажирів. Йдеться про 53-річного іноземця.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.

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Погроза зброєю у Києві

На початку листопада до поліції звернувся 38-річний мешканець Києва. Він повідомив, що біля станції метро "Дарниця" водій таксі на автомобілі Mercedes-Benz погрожував йому пістолетом, після чого поїхав з місця події.

Таксист, який погрожував зброєю. Фото: Нацполіція

"Тоді, екіпаж патрульної поліції спільно з працівниками відділу дізнання Дніпровського управління поліції по гарячих слідах встановили водія та розшукали його. Ним виявився 53-річний іноземець, який працює у службі таксі", — йдеться у повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що конфлікт виник через конкуренцію за пасажирів. Таксист розлютився, коли 38-річний киянин запропонував перехожим підвезти їх власним автомобілем. Він сприйняв це як спробу переманити його потенційних клієнтів.

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Після цього чоловік дістав із кишені пістолет, почав погрожувати ним та залишив місце події.

Дізнавачі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили таксисту підозру за погрозу вбивством. Також про інцидент повідомили відповідну дипломатичну установу.

Обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіку загрожує до двох років обмеження волі.

Як писали Новини.LIVE, у Києві повідомили про підозру 24-річному жителю Сумщини, причетному до шахрайства на 6,2 млн грн. Зловмисники розсилали підприємствам фейкові листи нібито від податкової зі шкідливим програмним забезпеченням.

Крім того, у Києві викрили схему привласнення товарів, які замовляли в супермаркетах через служби доставки. Збитки торговельних мереж оцінюють щонайменше у 400 тисяч гривень.