Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве частично перекрыли движение по Южному мосту

В Киеве частично перекрыли движение по Южному мосту

Ua ru
23 октября 2026 13:32
В Киеве частично перекрыли Южный мост 23 октября Новини.LIVE
Дорога в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в пятницу, 23 октября, частично перекрыли Южный мост. Речь идет о движении с правого на левый берег столицы. Ограничения будут действовать до 15:00.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама

Частичное перекрытие Южного моста

Причиной введения ограничений движения является проведение ремонтных работ, направленных на ускорение возобновления движения поездов на "зеленой" ветке метро.

На этот период автобусы №22 и №91 будут курсировать через Дарницкий мост.

Пассажирам и водителям рекомендуется заранее учитывать изменения и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений движения.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Киеве вновь открыли для пассажиров вестибюль №1 станции метро "Черниговская", работу которого приостановили после российской атаки 19 октября. Теперь он работает ежедневно с 05:30 до 23:27.

Кроме того, утром вблизи Южного моста в Киеве образовались значительные пробки, особенно в направлении правого берега. Возле станции метро "Осокорки" собралось много людей, ожидающих общественный транспорт, в том числе и во время воздушной тревоги.

Киев мост метро дороги транспорт Южный мост
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации