Дорога в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в пятницу, 23 октября, частично перекрыли Южный мост. Речь идет о движении с правого на левый берег столицы. Ограничения будут действовать до 15:00.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Частичное перекрытие Южного моста

Причиной введения ограничений движения является проведение ремонтных работ, направленных на ускорение возобновления движения поездов на "зеленой" ветке метро.

На этот период автобусы №22 и №91 будут курсировать через Дарницкий мост.

Пассажирам и водителям рекомендуется заранее учитывать изменения и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений движения.

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Как писали Новини.LIVE, в Киеве вновь открыли для пассажиров вестибюль №1 станции метро "Черниговская", работу которого приостановили после российской атаки 19 октября. Теперь он работает ежедневно с 05:30 до 23:27.

Кроме того, утром вблизи Южного моста в Киеве образовались значительные пробки, особенно в направлении правого берега. Возле станции метро "Осокорки" собралось много людей, ожидающих общественный транспорт, в том числе и во время воздушной тревоги.