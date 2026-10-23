Дорога в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у пʼятницю, 23 жовтня, частково перекрили Південний міст. Йдеться про рух із правого на лівий берег столиці. Обмеження діятимуть до 15:00.

Про це повідомила журналістка Новини.LІVE Анастасія Жиденко.

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Часткове перекриття Південного моста

Причиною запровадження обмежень руху є проведення ремонту, аби пришвидшити відновлення руху поїздів на зеленій гілці метро.

На цей період автобуси №22 та №91 їздитимуть через Дарницький міст.

Пасажирам і водіям рекомендують заздалегідь враховувати зміни та планувати свої маршрути з огляду на тимчасові обмеження руху.

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Як писали Новини.LIVE, у Києві знову відкрили для пасажирів вестибюль №1 станції метро "Чернігівська", роботу якого призупинили після російської атаки 19 жовтня. Тепер він працює щодня з 05:30 до 23:27.

Крім того, зранку поблизу Південного мосту в Києві виникли значні затори, особливо на напрямку до правого берега. Біля станції метро "Осокорки" зібралося багато людей, які очікують на громадський транспорт, зокрема й під час повітряної тривоги.