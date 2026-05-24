В Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская" после ударов РФ

Дата публикации 24 мая 2026 05:13
Пассажиры на станции киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Россия в ночь на 24 мая и утром нанесла по Киеву ракетные удары. В результате обстрела одна из станций метро была повреждена взрывной волной, из-за чего ее закрыли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Временное закрытие станций метро в Киеве 24 мая

В Telegram Киевской городской государственной администрации вышло предупреждение, что сейчас временно закрыта станция "Лукьяновская".

"Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате массированного обстрела столицы временно закрыт на вход и выход к Аллее Героев Небесной на станции метро "Крещатик".

"Сразу после отбоя воздушной тревоги работники метро начнут работу по ликвидации последствий и обеспечения готовности к работе эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — добавили в КГГА.

Обстріл Києва 24 травня - закрито станції метро "Лук'яніська"
Пост КГГА о закрытии станций метро. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, Киев этой ночью пережил комбинированную атаку РФ. В результате вражеского обстрела во многих районах столицы повреждены дома и возникли пожары.

Также мы писали, что под удар врага попали две школы в Шевченковском районе. В одной из них люди остались заблокированы в укрытии, поскольку от удара хранилище засыпало.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
