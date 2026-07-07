В Киеве число погибших в результате ночного удара со стороны РФ возросло до 18

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В Киеве в результате ракетного удара РФ в ночь на 6 июля число погибших вновь возросло. На данный момент спасатели извлекли тела ещё двух человек, таким образом, вражеская атака унесла жизни 18 человек.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Что известно о новых последствиях атаки РФ

Как сообщила ГСЧС в своем Telegram-канале, тела еще двух человек обнаружили в Дарницком районе. Их извлекли из-под завалов.

«Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе ещё 2 тела. Таким образом, число погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек», — говорится в сообщении.

Там добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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