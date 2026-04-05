В Киеве продолжается демонтаж колеса обозрения на Подоле

В Киеве продолжается демонтаж колеса обозрения на Подоле

Дата публикации 5 апреля 2026 20:45
В Киеве демонтируют Колесо обозрения на Подоле
Колесо обозрения на Подолы. Фото: Новости.LIVE

На Контрактовой площади в Киеве начали демонтаж колеса обозрения, которое ранее работало как один из популярных аттракционов Подола. Работы проводят на основании судебного решения после выявленных нарушений и неудовлетворительного технического состояния конструкции.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Колесо обозрения на Подоле демонтируют

Демонтаж продолжается уже несколько дней. Рабочие уже сняли часть кабинок, которые были установлены на конструкции. Также частично демонтирован настил у основания аттракциона.

По предварительным оценкам, полный демонтаж может длиться еще несколько недель.

Как сообщали Новии.LIVE, еще в декабре 2025 года прокуратура признала аттракцион опасным. Во время проверок установили, что металлические элементы колеса были смонтированы на деревянных брусьях, которые находились в аварийном состоянии.

Читайте также:

Аттракцион также функционировал без надлежащих разрешений на использование земельного участка в исторической части города. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, а должностным лицам КГГА объявили подозрения из-за многолетней эксплуатации объекта с нарушениями.

Киев судебные решения колесо обозрения
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
