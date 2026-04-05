В Киеве демонтируют Колесо обозрения на Подоле

На Контрактовой площади в Киеве начали демонтаж колеса обозрения, которое ранее работало как один из популярных аттракционов Подола. Работы проводят на основании судебного решения после выявленных нарушений и неудовлетворительного технического состояния конструкции.

Демонтаж продолжается уже несколько дней. Рабочие уже сняли часть кабинок, которые были установлены на конструкции. Также частично демонтирован настил у основания аттракциона.

По предварительным оценкам, полный демонтаж может длиться еще несколько недель.

Как сообщали Новии.LIVE, еще в декабре 2025 года прокуратура признала аттракцион опасным. Во время проверок установили, что металлические элементы колеса были смонтированы на деревянных брусьях, которые находились в аварийном состоянии.

Аттракцион также функционировал без надлежащих разрешений на использование земельного участка в исторической части города. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, а должностным лицам КГГА объявили подозрения из-за многолетней эксплуатации объекта с нарушениями.